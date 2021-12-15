В Україні затримали чоловіка з “паспортом-прикриттям” Російської Федерації. ВІДЕО

В Україну намагався потрапити громадянин Російської Федерації, що вдавав із себе агента спецслужб.
Про це в середу, 15 грудня, інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Чоловік прибув до аеропорту “Бориспіль” рейсом з Абу-Дабі, на контроль надав паспортний документ на ім’я 45-річного громадянина РФ, проте запевняв, що це паспорт-прикриття.
Він заявив, що за його плечима кілька років служби у ФСБ РФ і Головному розвідувальному управлінні Генштабу Росії.
Також він стверджував, що працював у “команді Путіна” і чекав на “заслужену й обіцяну нагороду” – “медаль героя Росії”, однак його обдурили і “почали здійснювати атаки”.
Тож чоловік вирішив, що вихід один – просити допомоги в українських спецслужб.
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