У 10 огшбр затвердили офіційні нарукавні знаки окремих батальйонів бригади. ФОТО

В десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді завершився процес затвердження нарукавних знаків для окремих військових частин.
Про це в середу, 15 грудня, інформує пресслужба 10-ї огшбр.
“Нарукавні знаки (…) затверджено. Ми дякуємо керівництву Збройних сил за сприяння цьому. Нарешті нарукавні знаки 8-го, 108-го та 109-го окремих гірсько-штурмових батальйонів офіційні”, – йдеться в повідомленні.
Малюнок нарукавного знака військової частини А3892
Малюнок нарукавного знака військової частини А3715
Малюнок нарукавного знака військової частини А3092
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