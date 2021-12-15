Словенія підписала декларацію про підтримку європерспективи України

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Янез Янша підписали Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави.

Про це повідомила Банкова у середу, 15 грудня.

Зазначається, що документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Республікою Словенія у межах стратегічного курсу нашої держави на набуття повноправного членства у ЄС.

У Декларації констатується, що відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, Україна, як і будь-яка європейська держава, яка поважає цінності, закріплені у статті 2 Договору, і зобов’язується їм слідувати, може подати заявку на членство у Євросоюзі у разі дотримання всіх умов і зобов’язань.

У документі підтверджується значний прогрес, якого досягла Україна у контексті імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також налаштованість на продовження реформ. При цьому Словенія підтримуватиме відповідні зусилля України, зокрема щодо реформування в напрямку децентралізації.

З підписанням спільної Декларації фіксується підтримка словенською стороною європейської перспективи України.

Зеленський подякував главі уряду Словенії за тверду підтримку євроінтеграційної стратегії України та важливу практичну допомогу з боку словенських партнерів у процесі імплементації внутрішніх реформ.

Він також зробив акцент на успішності Словенського головування в Раді ЄС у другій половині 2021 року, у межах якого відбувся результативний саміт Україна – ЄС та було підписано Угоду про спільний авіаційний простір.

Крім того, співрозмовники відзначили позитивну динаміку двостороннього товарообігу та обговорили перспективні інвестиційні проєкти в Україні та Словенії.

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