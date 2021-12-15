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МЗС запустило офіційний сайт України мовою іврит

15/12/2021 15:40

Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт України мовою іврит.

Про це повідомив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук під час Ukrainian Israeli Innovation Summit 2021, передає “Укрінформ”.

“Ми спільно з нашими колегами і спонсорами підготували івритомовну версію сайту Ukraine.ua, який є всеосяжним цифровим порталом про Україну, яким цікавляться потенційні туристи, студенти, бізнес та інвестори”, – сказав Корнійчук.

Дипломат наголосив, що сайт постійно оновлюється та підтримується урядом та Міністерством закордонних справ, й івритомовна версія є сьомою, в якій викладається новітня інформація про Україну.

Версія сайту мовою іврит доступна за посиланням.

Нагадаємо, раніше сайт Ukraine Now був доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами. 31 серпня на офіційному сайті України ukraine.ua з’явилася шоста мовна версія – китайська.

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