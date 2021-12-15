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Резніков – із візитом у Швеції. З ким та про що переговорив

15/12/2021 21:30

Міністр оборони України Олексій Резніков у рамках офіційного візиту до Швеції провів зустрічі із керівництвом та членами комітету з питань оборони та комітету з питань зовнішньої політики парламенту Королівства Швеція.

Про це в середу, 15 грудня, інформує пресцентр оборонного відомства України.

Міністра під час візиту супроводжують заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

На зустрічі з головою комітету з питань оборони Полом Йонсоном, заступником голови комітету з питань зовнішньої політики Гансом Уоллмарком Резніков обговорив поточну безпекову ситуацію в Україні та вплив збройної агресії РФ на стабільність в інших країнах Європи.

“Очільник оборонного відомства України та заступник Головнокомандувача ЗСУ детально поінформували членів шведського парламенту про поточну безпекову ситуацію в Україні, вздовж кордонів, а також в Азово-Чорноморському басейні”, – йдеться в пресрелізі МО.

Українська делегація висловила вдячність Риксдагу (парламент Швеції – Н.) за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах усіма політичними партіями, які представлені в парламенті Швеції.

Крім того, Резніков відвідав Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру (SIPRI) й провів зустріч із його директором Деном Смітом та експертами Інституту, а також експертами інших провідних аналітичних центрів Швеції.

“Були порушені питання безпекової обстановки в Україні та довкола державного кордону, а також ситуації в Азово-Чорноморському регіоні, що пов’язана з триваючою російською агресією проти України та окупацією РФ частини українських територій, в тому числі АР Крим та м. Севастополь”, – повідомляє пресцентр Міноборони.

Також учасники зустрічі обговорили питання, пов’язані з загостренням ситуації на білорусько-польсько-литовському кордоні, яка виникла у зв’язку з міграційною кризою та гібридними загрозами з боку Росії.

Українська і шведська сторони домовились про продовження діалогу на рівні експертів з питань, що становлять спільний інтерес, під час Чорноморської безпекової конференції в рамках Кримської платформи, яка відбудеться в Україні у 2022 році.

Також Резніков провів зустріч зі спікером Риксдагу Андреасом Норленом та третьою заступницею Спікера Керстін Лундгрен.

“Окрім поточної безпекової ситуації в Україні, сторони обговорили виклики, перед якими постав цивілізований світ через агресивну політику РФ та її негативний вплив на європейський безпековий порядок. Олексій Резніков підкреслив, що зупинити агресора можна тільки зробивши неприйнятною ціну такої можливої ескалації. У тому числі, через механізм застосування санкцій”, – інформує пресцентр МО.

Насамкінець Резніков подякував парламенту Швеції за принципову послідовну позицію щодо підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

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