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Окупанти обстріляли селище Травневе, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

15/12/2021 15:08

Російські окупанти обстріляли селище Травневе на Донеччині. Внаслідок ворожих дій пошкоджено два будинки цивільних мешканців.

Про це інформує гуманітарна місія “Проліска” на своєму сайті.

Зазначається, що 14 грудня на гарячу лінію гуманітарного центру зателефонувала соціальна працівниця, яка мешкає в селищі Травневе. Вона повідомила, що від обстрілу було пошкоджено два домоволодіння по вул. Тиха.

Фото: гуманітарна місія “Проліска”

В одному будинку, за її словами, розбита шиферна покрівля, а в другому, по сусідству, де живе жінка з інвалідністю, пошкоджено пластикове вікно.

Фото: гуманітарна місія “Проліска”

Як писала “Новинарня“, протягом 14 грудня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі.

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