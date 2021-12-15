Голова Верховного Суду Князєв пояснив, чому позови щодо санкцій РНБО “заморожені”

Всеволод Князєв

Через відсутність у Верховного Суду технічних умов для розгляду справ із таємними документами низка позовів щодо оскарження санкцій Ради національної безпеки і оборони “заморожені”.

Про це заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв, передає “Укрінформ”.

“Поки вони фактично заморожені. Але як буде далі, не можу з упевненістю сказати, бо всередині Верховного Суду триває дискусія, що ці справи все одно потрібно розглядати”, – сказав він.

Князєв розповів, що у кожній судовій справі ведеться аудіофіксація судового засідання, а при розглядах, де фігурують таємні матеріали, має бути спеціальне обладнання, яке б одразу шифрувало аудіозапис і належним чином зберігало його.

“Таке обладнання, що відповідало би вимогам спеціальних служб, наскільки мені відомо, в Україні не виробляється”, – зазначає він.

Князєв бачить два підходи для виходу з цієї ситуації: знизити нормативні вимоги до такого обладнання або ухвалити законопроєкт, яким спростити фіксування судового засідання у справах такої категорії.

“Ми думаємо над таким законопроєктом для того, щоб зрушити ці справи з місця. Ми розуміємо, що позивачі в цих справах, ймовірно, можуть почекати певний час, а потім звернутися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на відсутність доступу до ефективного правосуддя в Україні. І можна лише прогнозувати, яке рішення ухвалить Європейський суд”, – сказав голова ВС.

Нагадаємо, в лютому 2021 року РНБО запровадила санкції стосовно п’яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України та 19 юридичних осіб. Обмеження були накладені за звинуваченнями у фінансуванні тероризму.

Санкції поширилися і на телеканали “112 Україна”, NewsOne і Zik, які після цього припинили мовлення.

Пізніше РНБО також запровадила санкції щодо десяти українських контрабандистів, а також низки “злодіїв у законі”.

Згодом до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшли позови, у яких оскаржується запровадження санкцій.

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