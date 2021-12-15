СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3578557 +8109
Летальні випадки:
91958 +356
Одужали:
3259316 +26307
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16371425 (+38008). Оновлено: 08:14 15.12.2021
Home / Україна / Політика / Голова Верховного Суду Князєв пояснив, чому позови щодо санкцій РНБО “заморожені”

Голова Верховного Суду Князєв пояснив, чому позови щодо санкцій РНБО “заморожені”

15/12/2021 11:50

Через відсутність у Верховного Суду технічних умов для розгляду справ із таємними документами низка позовів щодо оскарження санкцій Ради національної безпеки і оборони “заморожені”.

Про це заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв, передає “Укрінформ”.

“Поки вони фактично заморожені. Але як буде далі, не можу з упевненістю сказати, бо всередині Верховного Суду триває дискусія, що ці справи все одно потрібно розглядати”, – сказав він.

Князєв розповів, що у кожній судовій справі ведеться аудіофіксація судового засідання, а при розглядах, де фігурують таємні матеріали, має бути спеціальне обладнання, яке б одразу шифрувало аудіозапис і належним чином зберігало його.

“Таке обладнання, що відповідало би вимогам спеціальних служб, наскільки мені відомо, в Україні не виробляється”, – зазначає він.

Князєв бачить два підходи для виходу з цієї ситуації: знизити нормативні вимоги до такого обладнання або ухвалити законопроєкт, яким спростити фіксування судового засідання у справах такої категорії.

“Ми думаємо над таким законопроєктом для того, щоб зрушити ці справи з місця. Ми розуміємо, що позивачі в цих справах, ймовірно, можуть почекати певний час, а потім звернутися до Європейського суду з прав людини зі скаргою на відсутність доступу до ефективного правосуддя в Україні. І можна лише прогнозувати, яке рішення ухвалить Європейський суд”, – сказав голова ВС.

Нагадаємо, в лютому 2021 року РНБО запровадила санкції стосовно п’яти громадян Російської Федерації, трьох громадян України та 19 юридичних осіб. Обмеження були накладені за звинуваченнями у фінансуванні тероризму.
Санкції поширилися і на телеканали “112 Україна”, NewsOne і Zik, які після цього припинили мовлення.
Пізніше РНБО також запровадила санкції щодо десяти українських контрабандистів, а також низки “злодіїв у законі”.
Згодом до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшли позови, у яких оскаржується запровадження санкцій.

Читайте також:
Кримінального авторитета “Апті” з паспортом РФ із санкційного списку РНБО засудили до пів року тюрми

Унікальних переглядів: 59
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд у Берліні дав довічне російському агенту Красікову, який застрелив чеченського командира: до чого тут Україна

Вищий земельний суд Берліна засудив до довічного ув’язнення без права дострокового звільнення росіянина Вадима Красікова (Соколова), обвинуваченого в убивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі влітку 2019 року. Як передає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse