Доба ООС: сім ворожих обстрілів, один воїн ЗСУ отримав поранення

Протягом минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Два із них – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один український військовий.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл із ручних протитанкових гранатометів.

“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 середи, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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