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Європарламент збирається на дебати через війська РФ біля кордонів України

14/12/2021 11:05

У вівторок 14 грудня депутати Європарламенту обговорять ситуацію з військами Росії біля українського кордону та за два дні поставлять на голосування резолюцію з цього приводу.

Про це йдеться в оголошенні Європарламенту, пише “Європейська правда”.

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Резолюцію винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

“Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на українському кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії”, – зазначив з цього приводу представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

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