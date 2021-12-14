Європарламент збирається на дебати через війська РФ біля кордонів України

Ілюстративне фото

У вівторок 14 грудня депутати Європарламенту обговорять ситуацію з військами Росії біля українського кордону та за два дні поставлять на голосування резолюцію з цього приводу.

Про це йдеться в оголошенні Європарламенту, пише “Європейська правда”.

Обговорення масштабного стягнення російських військ до кордонів України відбудеться за участі головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Резолюцію винесуть на голосування у четвер 16 грудня.

“Вітаємо рішення Європарламенту про проведення дебатів 14.12 щодо ситуації на українському кордоні та окупованих РФ територіях. Розраховуємо на сильні сигнали підтримки. Тільки консолідована міжнародна позиція може зупинити агресора, РФ має усвідомлювати важкі наслідки подальшої агресії”, – зазначив з цього приводу представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Читайте також:

Міноборони доповіло про ситуацію довкола держкордону. Посилена охорона мостів, ГЕС та АЕС