СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3570448 +7283
Летальні випадки:
91602 +387
Одужали:
3233009 +27130
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16333417 (+27241). Оновлено: 08:14 14.12.2021
Home / Україна / Межа закону / В Україні ліквідували найбільшу мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

В Україні ліквідували найбільшу мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

14/12/2021 15:45

У Києві правоохоронці викрили ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

Про це у вівторок, 14 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

За попередніми даними, прибуток зловмисників становив понад п’ять мільйонів гривень щомісяця.

Сьогодні це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.

Для реалізації схеми двоє громадян залучили декількох керівників медзакладів та шістьох сімейних лікарів із різних регіонів.

За різні суми грошей вони вносили дані “клієнтів” до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг “Дія”.

Для передачі списків на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв’язок та передавали гроші.

За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Читайте також:
Друге антиковідне щеплення протермінували 110 тисяч українців, – МОЗ

Унікальних переглядів: 13
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні ліквідували найбільшу мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

У Києві правоохоронці викрили ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse