В Україні ліквідували найбільшу мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

Фото: пресцентр СБУ

У Києві правоохоронці викрили ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

Про це у вівторок, 14 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

За попередніми даними, прибуток зловмисників становив понад п’ять мільйонів гривень щомісяця.

Сьогодні це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.

Для реалізації схеми двоє громадян залучили декількох керівників медзакладів та шістьох сімейних лікарів із різних регіонів.

За різні суми грошей вони вносили дані “клієнтів” до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг “Дія”.

Для передачі списків на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв’язок та передавали гроші.

За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

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