Україна і Швеція домовилися про подальше співробітництво у сфері оборони

Міністр оборони України Олексій Резніков та його колега із Королівства Швеція Петер Хултквіст підписали оновлену Угоду про співробітництво у сфері оборони.

Про це у вівторок, 14 грудня, інформує пресслужба МОУ.

“Шановний пане Міністре, я щиро дякую за запрошення відвідати вашу прекрасну країну та за теплий прийом в Стокгольмі. Партнерство між Україною та Швецією інтенсивно розвивається, і оборонне співробітництво демонструє, на мій погляд, найбільшу динаміку. Сьогодні, поставивши наші підписи під оновленою Угодою про співробітництво у сфері оборони, ми зробили черговий та дуже важливий крок у цьому напрямку. Також я хочу подякувати особисто вам та керівництву Швеції за послідовну позицію з підтримки та відстоювання суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України і сприяння реалізації європейських прагнень нашої держави”, – наголосив Олексій Резніков.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні і сусідніх країнах, в тому числі в контексті створення Росією штучної міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

На переконання очільника оборонного відомства України, відповідь всього цивілізованого світу на дії з боку РФ, які несуть загрозливий характер для всієї Європи, повинна бути проактивною та превентивною, крім цього, необхідно доводити готовність по-справжньому захищатись.

“Треба зробити так, щоби ціна ескалації була неприйнятною для Росії, а вартість тимчасової окупації частини української території постійно зростала. Тоді вдасться запобігти найгіршому і продовжити політико-дипломатичний процес”, – додав Резніков.

Очільника МОУ під час візиту до Швеції супроводжують заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, а також інші офіційні особи.

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