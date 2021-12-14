СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3570448 +7283
Летальні випадки:
91602 +387
Одужали:
3233009 +27130
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16333417 (+27241). Оновлено: 08:14 14.12.2021
Home / Військо / Україна і Швеція домовилися про подальше співробітництво у сфері оборони

Україна і Швеція домовилися про подальше співробітництво у сфері оборони

14/12/2021 21:32

Міністр оборони України Олексій Резніков та його колега із Королівства Швеція Петер Хултквіст підписали оновлену Угоду про співробітництво у сфері оборони.

Про це у вівторок, 14 грудня, інформує пресслужба МОУ.

“Шановний пане Міністре, я щиро дякую за запрошення відвідати вашу прекрасну країну та за теплий прийом в Стокгольмі. Партнерство між Україною та Швецією інтенсивно розвивається, і оборонне співробітництво демонструє, на мій погляд, найбільшу динаміку. Сьогодні, поставивши наші підписи під оновленою Угодою про співробітництво у сфері оборони, ми зробили черговий та дуже важливий крок у цьому напрямку. Також я хочу подякувати особисто вам та керівництву Швеції за послідовну позицію з підтримки та відстоювання суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України і сприяння реалізації європейських прагнень нашої держави”, – наголосив Олексій Резніков.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні і сусідніх країнах, в тому числі в контексті створення Росією штучної міграційної кризи на польсько-білоруському кордоні.

На переконання очільника оборонного відомства України, відповідь всього цивілізованого світу на дії з боку РФ, які несуть загрозливий характер для всієї Європи, повинна бути проактивною та превентивною, крім цього, необхідно доводити готовність по-справжньому захищатись.

“Треба зробити так, щоби ціна ескалації була неприйнятною для Росії, а вартість тимчасової окупації частини української території постійно зростала. Тоді вдасться запобігти найгіршому і продовжити політико-дипломатичний процес”, – додав Резніков.

Очільника МОУ під час візиту до Швеції супроводжують заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник Головнокомандувача Збройних сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк, а також інші офіційні особи.

Читайте також:
Швеція підтримує ідею військової навчальної місії ЄС в Україні

Унікальних переглядів: 14
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Звання Героя України посмертно отримав онколог Леонід Кіндзельський, що рятував ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Держави лікареві-онкологу, радіологові Леоніду Кіндзельському. Про це інформує пресслужба офісу президента у вівторок, 14 грудня. “За визначні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse