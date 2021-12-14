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Росія пригрозила Євросоюзу відповіддю за санкції проти “вагнерівців”

14/12/2021 19:28

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова пригрозила Європейському Союзу відповіддю за санкції проти ПВК “Вагнера” і додала, що “компанія не підконтрольна владі Росії”.

Про це інформує пресслужба МЗС РФ у вівторок, 14 грудня.

“Закликаємо Євросоюз припинити спроби втручання у внутрішні справи суверенних держав-членів ООН. Почати вибудовувати взаємодію з усіма членами міжнародного співтовариства на основі рівноправності та взаємної поваги. Зрештою, відмовитися від усіх запроваджених за межами міжнародного права односторонніх обмежувальних заходів. Росія залишає за собою право відповіді на недружні дії ЄС”, – заявила Захарова.

Вона заявила, що незалежні держави уповноважені самостійно налагоджувати взаємодію із зовнішніми партнерами.

“Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню і зовнішню політику”, – сказала Захарова.

Представниця МЗС Росії також закликала ЄС перестати втручатися у внутрішні справи суверенних країн.

Нагадаємо, Євросоюз 13 грудня запровадив санкції проти приватної військової кампанії “Вагнера” через діяльність її найманців в Україні, Сирії та Лівії.

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