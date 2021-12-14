Митниця передала прикордонникам турецький бронеавтомобіль Turkar Bizon

Фото: Київська митниця

Державна прикордонна служба України отримала бронеавтомобіль Turkar Bizon (Buffalo) турецького виробництва.

Про це в понеділок, 13 грудня, повідомила Київська митниця.

“Прототип командно-штабної машини марки TURKAR 2016 року виготовлення був ввезений з Туреччини в 2016 році та через відсутність у власника дозвільних документів одразу не був оформлений. Згодом його заявили в режим митного складу, де він зберігався протягом трьох років”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що термін зберігання, визначений Митним кодексом України, завершився, а власник цього транспортного засобу так і не звернувся до Київської митниці для його митного оформлення.

Після цього командно-штабна машина була передана в дохід держави та зберігалася під митним контролем на складі Київської митниці.

13 грудня відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України митниця передала БТР до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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