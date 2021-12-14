Київ змінив дату запалювання вогнів на головній ялинці країни: як святкуватиме столиця

Ілюстративне фото

Цього року вогні на головній ялинці країни на Софійській площі в Києві засвітять напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. Також цього тижня новорічні локації відкриють на Контрактовій площі та біля Арки дружби народів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

“Уже сьомий рік поспіль ми робимо новорічні свята в столиці у партнерстві із представниками бізнесу. Цей формат показав себе по-справжньому ефективним. Столична ялинка вже неодноразово входила до найкрасивіших новорічних локацій Європи, при тому що кошти, які виділяються зі столичного бюджету на святкування, зовсім невеликі, навіть у порівнянні з іншими містами України”, – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як зазначили у Департаменті культури, карантинні обмеження стали новим викликом під час святкування, але дотримання їх – це не примха, а вимога часу.

“Безпека та протиепідемічні заходи – головний пріоритет міста під час святкування. Столична влада зробила все можливе для організації нового формату святкування. Київ – це Європа, а керівництво профільного Департаменту прагне перетворити новорічні святкування в столиці на справжній магніт для іноземців та гостей з регіонів України”, – зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

За словами представниці організаторів святкування на Софійській площі Надії Тутенко, цьогорічна тема головної святкової локації буде присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос, різдвяне дійство буде відтворене по колу у вигляді вертепу. Навколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі. Новорічне дерево прикрашатимуть понад 20 тис. іграшок червоного та золотого кольорів, а над ялинкою сяятиме гірлянда у вигляді великого купола.

До ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної. Навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташується ковзанка у вигляді тунелю для прихильників спортивних розваг. Також на площі буде розміщена тепла арт-зона для відпочинку. На площі відвідувачів зустрічатимуть святкові комети, які символізують різдвяні зірки. Навколо ялинки також розташуються дитячі атракціони та різноманітні фотозони.

На Володимирському проїзді на відвідувачів свята чекатиме різдвяний ярмарок, що буде святково прикрашений ілюмінацією, та зона фудкорту, концепція якої дещо змінена, враховуючи карантинні обмеження. Їжа буде у стилі «стріт-фуд», тобто бутерброди та снеки, які зручно взяти і відійти, зберігаючи дистанцію.

На Контрактовій площі відкриється велика різдвяна локація «Різдво на Подолі», оформлена в європейському стилі. Тут розташуються льодова ковзанка, велика снігова гірка, атракціони, резиденція святого Миколая. На гостей чекатимуть 10 тис. кв. м святкового дійства, наповнених фудзонами, будиночками в стилі традиційних європейських ярмарків, у яких можна буде придбати різдвяні сувеніри крафтового виробництва. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Унікальна прогулянкова ковзанка серед скверу біля оглядового колеса, довжиною понад 200 м та шириною 6 м, з альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою – головна цікавинка цієї зими. За гастрономічну складову локації відповідатиме відомий гастрофестиваль «Вулична Їжа» та «Бухта». Організатори пропонують відійти від звичних закусок українського формату.

«Перша в Україні унікальна прогулянкова ковзанка з альтанкою для відпочинку, кавярнею та музичною сценою, найвища гірка та тисячі ліхтариків: так пройде «Різдво на Подолі» у столиці. На додачу до цього тут на киян та гостей столиці чекає резиденція Санта Клауса, інтерактивна хокейна фотозона, сувенірна крамниця з 1000 найменувань подарунків та різдвяним декором у європейському стилі. Гастрономічна алея буде представлена стравами від відомих гастрономічних закладів», – зазначив співорганізатор новорічно-різдвяних свят на Подолі Максим Карпій.

17-20 грудня уже втретє у центрі Києва, біля Арки дружби народів у Центральному парку культури та відпочинку відбудеться зимовий фестиваль «Snigfest» – змагання для професійних сноубордистів і лижників. Цей проєкт – переможець Громадського бюджету. Як зазначив організатор Double triple біля Арки дружби народів Олександр Барабошко, подія збере майже сотню професійних спортсменів, які змагатимуться за призи Double triple Snow Fest. Цьогоріч зимова локація вражатиме ще більшими масштабами та особливим оформленням, натхненним оперою. Міжнародну частину змагань також можна буде переглянути онлайн.

Уже з 19 грудня на панорамному майданчику біля Арки дружби народів відкривається цікава святкова новорічна локація. На містян та гостей міста, що прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів, чекатиме новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками з підігрівом та зігріваючими напоями. Локація буде працювати до 19 січня 2022 року.

Читайте також:

У грудні й січні українці матимуть довгі вихідні