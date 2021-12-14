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ДБР затримало на хабарі заступника гендиректора “Спецтехноекспорту”. Укроборонпром зреагував

14/12/2021 13:15

Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника гендиректора ДГЗП “Спецтехноекспорт”, що входить у ДК “Укроборонпром”. За версією слідства, він вимагав в іноземної компанії 80 тисяч гривень за “послугу посередництва”.

Про це у вівторок, 14 грудня, повідомила пресслужба ДБР. Про слідчі дії на підприємстві інформували і в “Укроборонпромі”.

За вказану суму посадовець обіцяв посприяти іноземному оборонному підприємству в отриманні дозволу для експортної операції. Зокрема він гарантував вплив на Держслужбу експортного контролю щодо надання листа-роз’яснення про те, що нібито одна з деталей до кулемета не є товаром військового та подвійного призначення і не підлягає експортному контролю.

Посадовця затримано, йому повідомлено про підозру в порядку ч. 1 статті 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та статті 190 ККУ (шахрайство). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – особисте зобов’язання.

Водночас в “Укроборонпромі” заявили, що дії хабарника стосуються винятково його особистого життя та не пов’язані з роботою у Спецтехноекспорті та діяльністю інших підприємств концерну.

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