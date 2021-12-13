СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3563165 +4073
Летальні випадки:
91215 +188
Одужали:
3205879 +9966
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16306176 (+11639). Оновлено: 08:13 13.12.2021
Home / Світ / Заморська територія Франції Нова Каледонія визначилася на референдумі щодо незалежності

Заморська територія Франції Нова Каледонія визначилася на референдумі щодо незалежності

13/12/2021 09:50

Тихоокеанська територія Нова Каледонія на референдумі, що відбувся в неділю, переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.

Про це інформує видання Politico.

Остаточні результати показали, що 96,5% громадян проголосували за те, щоб залишитися у складі Франції, при цьому 3,5% підтримали незалежність і близько 3% голосів були недійсними.

Референдум відбувався на тлі бойкоту провідних партій, що виступають за незалежність. Вони стверджували, що пандемія COVID-19 завадила чесному голосуванню. Явка склала лише 44%.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що результат однозначний.

“Тому Нова Каледонія залишиться французькою. Чоловіки та жінки Нової Каледонії вирішили залишитися французами, вони зробили вибір”, – сказав він у телезверненні.

Недільне голосування з питання незалежності стало третім за три роки. Попередні референдуми мали більш рівні результати: 56,7% проголосували за Францію в листопаді 2018 року і 53,5% у жовтні 2020 року.

Голосування було частиною угоди, укладеної з місцевими політичними лідерами в 1998 році, яка передбачала до трьох шансів на незалежність.

Нова Каледонія – архіпелаг з десятків островів в південній частині Тихого океану, за 15 тисяч кілометрів від Парижа, що увійшов до складу Французької імперії в 1853 році.

З 1998 року він є особливим адміністративно-територіальним утворенням Франції.

Нагадаємо, карибська держава Барбадос офіційно усунула з посади глави держави королеву Єлизавету II і 30 листопада стала наймолодшою республікою у світі.

Читайте також:
Зеленський переговорив із Макроном про те, як розблокувати “нормандський процес”

Унікальних переглядів: 70
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

COVID-19 в Україні: понад чотири тисячі нових хворих за добу, одужали майже 10 тис. людей

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram За минулу добу, 12 грудня, в Україні зареєстрували 4 073 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є дані,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse