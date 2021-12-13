Вінниччина та Хмельниччина з 15 грудня покидають “червону” зону епіднебезпеки

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У Вінницькій та Хмельницькій областях стабілізується ситуація з захворюваністю на коронавірус, відтак з 15 грудня у цих регіонах скасовуються обмеження “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад та територій.

“Протягом останнього тижня показники захворюваності та госпіталізації у цих двох областях пішли на спад. Це дає змогу скасувати обмеження “червоного” рівня епіднебезпеки. Але прошу голів обласних адміністрацій та місцеву владу подбати про те, щоб темпи вакцинації не знижувалися. Це – важливо, адже ми мусимо бути готовими до потенційних наступних хвиль пандемії”, – наголосив міністр Олексій Чернишов.

Вінницька область знаходиться в “червоній” зоні з 18 листопада, Хмельницька – з 30 жовтня.

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