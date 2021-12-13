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У Дніпрі депутата облради хотіли вбити з автомата з дистанційним управлінням

13/12/2021 15:52

Національна поліція затримала 45-річного чоловіка за підозрою в підготовці до вбивства депутата Дніпропетровської обласної ради.

Про це повідомили в понеділок, 13 грудня, прессцентри обласних прокуратури та поліції.

У четвер, 8 грудня, у місті Дніпрі перед офісом депутата на проспекті Дмитра Яворницького вибухнув автомобіль. Після того, як машину загасили, поліцейські знайшли всередині автомат Калашникова, пристосований для здійснення стрільби з дистанційним приведенням у дію.

“Це був складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат Калашникова, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм”, – пише поліція.

З автомату було здійснено не менше трьох пострілів, після чого авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину.

10 грудня поліція вийшла на підозрюваного. Ним виявився 45-річний чоловік, “у якого з підозрюваним виникли боргові зобов’язання”.

У нього знайшли пістолет майже 100 патронів калібру 5.45 мм, мобільні телефони, радіозасоби зв’язку, саморобні пристрої з дротами та інші речові докази.

Йому повідомили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (готування до скоєння умисного вбивства) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

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