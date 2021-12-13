У Балтійському морі зіткнулися два вантажних судна, є зниклі

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У Балтійському морі між данським островом Борнгольм та шведським містом Істад зіткнулися два вантажних судна. Одне із них перевернулося.

Про це вранці в понеділок, 13 грудня, інформує Reuters із посиланням на шведські ЗМІ.

Зазначається, що одне судно зареєстровано у Данії, а інше – у Великій Британії. Один корабель має довжину 90 метрів, інший – 55 метрів.

“Одне із суден перевернулося. Ми не знаємо, як саме це сталося”, – заявив речник шведської морської адміністрації Йонас Францен.

Він також повідомив, що на борту данського корабля було щонайменше двоє людей. Вже організовано рятувально-пошукову операцію.

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