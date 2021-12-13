СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3563165 +4073
Летальні випадки:
91215 +188
Одужали:
3205879 +9966
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16306176 (+11639). Оновлено: 08:13 13.12.2021
Home / Війна / Порошенко привіз військовим 25 опдбр на Донеччину батальйонний комплекс відеоспостереження. ВІДЕО

Порошенко привіз військовим 25 опдбр на Донеччину батальйонний комплекс відеоспостереження. ВІДЕО

13/12/2021 14:02

“Благодійний фонд Петра Порошенка” спільно з волонтерами закупив для потреб українського армії ще один комплект відеоспостереження.

Як передає “Новинарня“, цей комплект у понеділок, 13 грудня, було доставлено військовим 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади, які тримають оборону на Донеччині.

“Приємно сьогодні бути в історичній та героїчній Авдіївці. Серед воїнів 25-ї бригади, яка з перших днів війни у 2014 році покрила себе славою на найбільш небезпечних ділянках фронту. І сьогодні міцно тримає оборону, захищає українську землю (…). Зараз увага всього світу прикута до України, до лінії фронту. Ключовим фактором безпеки, який зупиняє Путіна, є міць та потужність нашого війська”, – сказав лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко.

За його словами, українське військо потребує більшої кількості засобів зв’язку, радіоелектронної, контрснайперської боротьби, ППО та ін.

“Ми ініціюватимемо зміни в бюджеті щодо збільшення грошового забезпечення Збройних сил України. Востаннє воно підвищувалося ще в 2019-му році. Нам безумовно потрібно, щоби та повага, яку демонструє суспільство до воїнів, була також і у фінансових рішеннях”, – наголосив Порошенко.

Читайте також:
“Побачити в очах Путіна не мир, а страх”: Порошенко дав поради Зеленському через стягування до кордону військ РФ

Унікальних переглядів: 142
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на ліки, – Зеленський

Громадяни України старші 60 років, які пройшли повну вакцинацію проти COVID-19, із січня зможуть витратити передбачені законом тисячу гривень на соціальні потреби, у тому числі на придбання ліків. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse