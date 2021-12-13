Порошенко привіз військовим 25 опдбр на Донеччину батальйонний комплекс відеоспостереження. ВІДЕО

“Благодійний фонд Петра Порошенка” спільно з волонтерами закупив для потреб українського армії ще один комплект відеоспостереження.

Як передає “Новинарня“, цей комплект у понеділок, 13 грудня, було доставлено військовим 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади, які тримають оборону на Донеччині.

“Приємно сьогодні бути в історичній та героїчній Авдіївці. Серед воїнів 25-ї бригади, яка з перших днів війни у 2014 році покрила себе славою на найбільш небезпечних ділянках фронту. І сьогодні міцно тримає оборону, захищає українську землю (…). Зараз увага всього світу прикута до України, до лінії фронту. Ключовим фактором безпеки, який зупиняє Путіна, є міць та потужність нашого війська”, – сказав лідер “Європейської солідарності” Петро Порошенко.

За його словами, українське військо потребує більшої кількості засобів зв’язку, радіоелектронної, контрснайперської боротьби, ППО та ін.

“Ми ініціюватимемо зміни в бюджеті щодо збільшення грошового забезпечення Збройних сил України. Востаннє воно підвищувалося ще в 2019-му році. Нам безумовно потрібно, щоби та повага, яку демонструє суспільство до воїнів, була також і у фінансових рішеннях”, – наголосив Порошенко.

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