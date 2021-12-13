Найбільш дружньою в Центральній Європі українці вважають Польщу, – соціологія

Більшість українців вважають, що країни Центральної Європи (Польща, Румунія, Словаччина та Чехія) ставляться до України переважно по-дружньому або нейтрально. При цьому найбільш дружньою називають Польщу.

Такі дані загальнонаціонального опитування представили в “Укрінформі” 13 грудня Інститут Центральноєвропейської стратегії та Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва.

Згідно з результатами опитування, абсолютна більшість українців вважає, що Польща (52%) і Чехія (майже 50%) ставляться прихильно до України.

Найбільш скептичну оцінку про ставлення до України отримала Угорщина. Втім навіть у цьому разі частка тих, хто сприймає ставлення Угорщини як дружнє (28%), майже вдвічі більша за число тих, хто вважає ставлення офіційного Будапешта до Києва ворожим (15,5%).

“Стосовно всіх держав центрально-східної Європи українці висловилися, як щодо таких, які є щонайменше нейтральними, а щонайбільше такими, які мають дружне ставлення щодо України”, – сказав, представляючи дослідження, Петро Бурковський – політичний аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва.

Якщо старші респонденти частіше критично ставляться до країн Центральної Європи, то молодь більш позитивно. Зв’язок між віком та оцінкою ставлення найпомітніший стосовно Угорщини: серед респондентів віком за 50 років частка тих, хто оцінює ставлення Угорщини як вороже перевищує 20%, тоді як серед молоді (18–29 років) таких лише 5%.

“Це показує, що молодь є більш прогресивною. Вони люблять подорожувати Центральною Європою, готові приймати людей звідти. І цей дуже важливий особистий досвід, а не лише медіа, який насамперед і формує ставлення до тих чи інших країн та оцінку їхньої політики щодо України”, – зазначив Бурковський.

Також абсолютна більшість українців відзначають зусилля Польщі (59%) та Литви (56%) щодо підтримки вступу України в ЄС.

При цьому, про підтримку європейської інтеграції України з боку Німеччини (46,5%) опитані зазначали частіше, ніж про зусилля з боку Словаччини (43%), Румунії (34%) та Угорщини (28%).

Автори дослідження припускають, що в цьому питанні все ще існують стереотипи, які формуються в ЗМІ під час несприятливих політичних перипетій між країнами.

“Українці вважають, що навіть Молдова, яка не є членом Євросоюзу, більше підтримує Україну на шляху до ЄС, ніж члени Європейського Союзу. Можна припустити, що в цьому питанні є вплив медіа і певних політичних ситуацій”, – зазначив Бурковський.

Коментуючи результати опитування, зокрема щодо ставлення українців до Угорщини, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив переконання, що ситуацію можна виправити.

“Це можна насправді виправити, оскільки все одно в ЄС і в НАТО, як би це насправді не було, або в майбутній реальності нам потрібно буде співпрацювати. І запорукою будь-якої співпраці є повага і довіра, інакше воно не працює. Взагалі, всі політика, як і людські відносини, вони про повагу і довіру”, – підкреслив дипломат, закликавши працювати в межах спільних програм.

Соціологічне опитування про ставлення українців до країн західних сусідів України було замовлено Інститутом Центральноєвропейської Стратегії і проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у співпраці з Фондом “Демократичні ініціативи” імені І.Кучеріва з 22 жовтня по 12 листопада 2021 року методом телефонних інтерв’ю. Було зібрано 2003 анкети, статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,5% — для показників близьких до 10%.

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