У ЗСУ хочуть створити підрозділи баражуючих боєприпасів

Баражуючий боєприпас «Грім» ST-35 у польоті Фото: АрміяInform

У Збройних силах України створять підрозділи, які будуть оснащені баражуючими боєприпасами, так званими “дронами-камікадзе”.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ вважають за необхідне розвивати і удосконалювати форми та способи застосування безпілотних літальних апаратів і роботизованих систем, пише АрміяInform.

У інформагентстві Міноборони зазначають, що у Сухопутних військах органи управління переведені на нову організаційну структуру, яка виключає функції дублювання на всіх рівнях.

“Для нашого розвитку ми визначили такі основні напрямки: вдосконалення організаційних структур, нарощення бойового потенціалу, збільшення кількості військових частин з бойового складу, розвиток форм і способів застосування Сухопутних військ, удосконалення системи підготовки, подальший розвиток системи територіальної оборони держави, розвиток системи логістичного забезпечення, нарощення військової інфраструктури”, − зазначив під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни» командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Робиться ставка на створення у складі бойових бригад підрозділів баражуючих боєприпасів та безпілотних авіаційних комплексів.

У системі протиповітряної оборони Сухопутних військ передбачається сформувати необхідну кількість окремих радіотехнічних батальйонів, завершити формування зенітно-ракетних полків, озброєних ефективними тактичними зенітно-ракетними комплексами, продовжити переозброєння новими та модернізованими зразками озброєння.

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