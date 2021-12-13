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“Оборона Замостя. Легенда про лопату”: у Вінниці презентували перший історичний комікс УІНП

13/12/2021 11:28

У Вінниці відбулася презентація першого історичного коміксу Українського інституту національної пам’яті “Оборона Замостя. Легенда про лопату”.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Одне із завдань УІНП – це популяризація української історії, зокрема, невідомих або маловідомих історичних тем. Я довго виношував ідею популяризації історії саме у коміксах. Це нормальне явище у світі, ми тут не вигадуємо велосипед”, – співавтор коміксу, співробітник УІНП Ігор Кромф.

За його словами, у Польщі давно друкують історичні комікси, у Чехії, Сербії, США активно використовують такий засіб популяризації історії.

“В Інституті національної пам’яті у нас було кілька спроб реалізувати це з приватними підрядниками, але через низку причин не вдавалося. Врешті-решт знайшовся однодумець – інший працівник УІНП, Володимир Поліщук. Виявилося, що в нього є талант художника. Таким чином у нас виникла ця колаборація і комікс “Оборона Замостя. Легенда про лопату” побачив світ”, – розповів співавтор коміксу.

Він додав, що це перший історичний мальопис, створений Українським інститутом національної пам’яті.

Він також став першим у майбутній серії коміксів УІНП “Слава Героям”, які охоплять чимало героїчних сторінок української історії XX століття.

“Конкретно цей цикл складатиметься із трьох частин. Першу ми сьогодні презентуємо у Вінниці, а ще дві плануємо випустити наступного року. Власне, сценарій уже пророблений, вони на стадії зарисовок. Їх об’єднує головний герой – боєць армії УНР Гнат Вечірній на прізвисько Лопата, ветеран Першої світової війни. Власне, мальопис – це історія про його пригоди, фронтову службу й армію УНР під час Української революції 1917-1921 років. Одна частина коміксу розповідає про участь Гната Вечірнього у поході Петра Болбочана на Крим у 1918 році, друга – про спецоперацію гетьманської варти в Одесі. А третя, з якої ми, власне, почали, – історія про його участь в обороні Замостя 1920 року”, – пояснив Кромф.

Він уточнив, що у коміксі розповідається про події оборонних боїв за Замостя 1920 року, під час радянсько-польської війни, коли українські та польські союзні війська розгромили більшовицьку Першу кінну армію Будьонного.

Співавтор мальопису додав, що комікс “Оборона Замостя. Легенда про лопату” виданий накладом 750 примірників. У ньому розмістили історичну довідку та фотографії, які розповідають про бойові дії на Замості.

Загалом у коміксі 42 сторінки, він орієнтований на максимально широку аудиторію.

На думку авторів, його можна давати читати дітям від 10 років. Утім, на фестивалі Comic Con мальопис здобув позитивні відгуки і від дорослих читачів.

Комікс, як і вся продукція УІНП, виданий за кошти платників податків і на комерційній основі не поширюється. Більшу частину накладу вже передали у регіони – поширюватимуть, зокрема, у навчальних закладах і бібліотеках.

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