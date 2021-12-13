На Житомирщині відкрили пам’ятник Оноре де Бальзаку та Евеліні Ганській

У селі Верхівня на Житомирщині, де три роки жив Оноре де Бальзак, відкрили пам’ятник письменнику та його дружині Евеліні Ганській.
Про це розповіла завідувачка Літературно-меморіального музею Оноре де Бальзака Олена Маківчук у коментарі “Укрінформу”.
“У Верхівні відкрили пам’ятник Оноре де Бальзаку та Евеліні Ганській, який виготовили ще до 220-річчя письменника. Його встановили у центрі села. Пам’ятник виготовлений із червоного граніту і складається із двох стел із зображенням Евеліни Ганської та Оноре де Бальзака”, – зазначила Маківчук.
За її словами, на обох стелах викарбувані фрагменти із листування Оноре де Бальзака та Евеліни Ганської. Зокрема, там є цитата письменника: “Моя любов прекрасніше, досконаліше, ніж все що я зробив” та його дружини: “Мало жінок мали таке щастя, яке мала я, бути дружиною, порадником, єдиною любов’ю”.
Виготовлення пам’ятника ініціювала і профінансувала жителька Верхівні Наталія Корінькова, яка нині проживає за кордоном.
Пам’ятник уже отримав критику за вигляд надгробку.
Оноре де Бальзак проживав у маєтку Ганських у Верхівні упродовж 1847-1850 років. Маєток – пам’ятка історії, архітектури та садово-паркової культури кінця XVIII – початку XIX століття.
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