Міністри закордонних справ ЄС обговорять нові санкції проти Росії через дії щодо України, – ЗМІ

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу сьогодні планують обговорити можливі нові санкції для стримування Російської Федерації від вторгнення в Україну.

Про це повідомляє DPA із посиланням на джерела у дипломатичних колах.

Зазначається, що хоча європейські дипломати прагнуть знайти шлях до деескалації ситуації, “іноді потрібно говорити м’яко, але тримати при собі якусь палицю“.

Нагадаємо, на тлі напруги, що панує останніми тижнями через неясність намірів Російської Федерації, яка скупчила до 100 000 військових біля кордонів з Україною, західні партнери численними заявами попереджають Кремль, що у разі військової ескалації будуть серйозні наслідки.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у тому числі заявив, що Євросоюз готовий застосувати усі інструменти, а також вивчає способи підвищити внутрішню стійкість України.

Нагадаємо, напередодні з’явилася заява країн “Групи семи” з попередженням для РФ про серйозні наслідки, якщо президент РФ Володимир Путін нападе на Україну.

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