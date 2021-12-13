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Кримінального авторитета “Апті” з паспортом РФ із санкційного списку РНБО засудили до пів року тюрми

13/12/2021 20:58

У Миколаївській області за погрози потерпілим засудили до шести місяців арешту кримінального авторитета з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє офіс генерального прокурора у понеділок, 13 грудня.

“За публічного обвинувачення Миколаївської обласної прокуратури судом визнано винним громадянина РФ, який тривалий час мешкає на території України на праві посвідки на постійне проживання, у погрозах потерпілим за раніше надані покази (ст. 386 Кримінального кодекса України). Суд призначив йому покарання – 6 місяців арешту”, – йдеться у повідомленні.

Прокуратура довела, що засуджений – кримінальний авторитет “Апті” погрожував потерпілим за надані ними показання у справі, де він є обвинуваченим.

Засуджений є у переліку осіб, стосовно яких застосовано обмежувальні заходи відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, введеного у дію указом президента від 21 травня 2021 року.

Нагадаємо, що наприкінці травня цього року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу.
22 липня правоохоронці примусово повернули до Росії кримінального авторитета з санкційного списку РНБО – неодноразово засудженого громадянина РФ, якого за «заслуги» у кримінальному середовищі було призначено «смотрящим» за одним із міст Полтавщини.

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Україна

Кримінального авторитета “Апті” з паспортом РФ із санкційного списку РНБО засудили до пів року тюрми

У Миколаївській області за погрози потерпілим засудили до шести місяців арешту кримінального авторитета з санкційного списку Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє офіс генерального прокурора у понеділок,...

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