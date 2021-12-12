СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3559092 +5275
Летальні випадки:
91027 +238
Одужали:
3195913 +11626
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16294537 (+19632). Оновлено: 08:20 12.12.2021
Home / Світ / Америка / Учасник штурму Капітолія, якого розшукує ФБР, попросив політичного притулку в Білорусі

Учасник штурму Капітолія, якого розшукує ФБР, попросив політичного притулку в Білорусі

12/12/2021 11:05

Житель Каліфорнії Еван Нойман, якого звинувачують в участі у заворушеннях та нападі на поліцію 6 січня біля Капітолію, втік зі США до Білорусі, де попросив політичного притулку.

Про це з посиланням на Reuters повідомляє “Українська правда“.

Зазначається, що у п’ятницю, 10 грудня, 49-річному Нойману висунули ще одне звинувачення за 14 кримінальними статтями.

Перше звинувачення проти нього було висунуто ще в березні, але на той час Ноймана вже не було в Сполучених Штатах – 16 лютого він втік з країни. Прокуратура округу Колумбія вважає, що зараз він перебуває у Білорусі.

У своїй заяви прокурори повідомили, що обвинуваченого зафіксували на відео біля Капітолія.

Він перебував перед барикадами, встановленими біля західного фасаду будівлі. За даними слідства, Нойман був у протигазі, який пізніше зняв та крикнув поліції: “Я готовий померти, а ви?”. Після цього чоловік кинувся на кількох правоохоронців, використовуючи барикаду як таран.

Нойман біля Капітолія.
Підбірка скріншотів журналіста Крістофера Міллера

 

Минулого місяця Ноймана показали по державному білоруському телебаченні у програмі “Гудбай, Америка”. Судячи з відео, американець перебуває в Мінську. У програмі його показали, як “представника іншої Америки“.

Нойман сказав, що просить політичного притулку в Білорусі, тому що Сполучені Штати, на його думку, “не є країною закону і порядку“.

Як інформувала “Новинарня“, надвечір 6 січня натовп прибічників тоді чинного президента Дональда Трампа взяв штурмом будівлю Капітолію – парламенту США – у Вашингтоні.
Попри те, що демократ Джо Байден на президентських виборах переміг зі значним відривом та захистив свою перемогу в судах, ключовим етапом мав стати підрахунок голосів виборників на спільному засіданні двох палат Конгресу США 6 січня. На цей день Трамп зібрав у Вашингтоні мітинг своїх прихильників, переважно привезених з інших регіонів. Мітингувальники влаштували сутички з поліцією, прорвали охорону навколо та всередині Капітолію і на деякий час захопили будівлю парламенту. Вони розбивали вікна й влаштовували безчинства в деяких кабінетах.
Частина членів Конгресу і працівників заблокувалися в сесійній залі та інших приміщеннях або були евакуйовані.

6 січня в сутичках або внаслідок інших надзвичайних подій навколо штурму загинули чотири особи. Зокрема, поліція застрелила 35-річну жінку з числа протестувальників, яка намагалася залізти в розбите вікно. Ще три особи померли “внаслідок надзвичайних ситуацій”.

Згодом правоохоронці звільнили Капітолій від протестувальників, парламент відновив роботу та зрештою затвердив результати виборів.

Унаслідок заворушень 6 січня понад 50 співробітників поліції Капітолію та поліції Вашингтона отримали тілесні ушкодження, і кілька співробітників поліції Капітолію були госпіталізовані з серйозними травмами.

Читайте також:
У США суд виніс перший вирок у справі про штурм Капітолію

Унікальних переглядів: 36
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Соцмережі – про хама-заступника глави МВС Гогілашвілі: громадянство РФ, помічник Валуєва, фіктивна освіта, кришування “антинаркотичних центрів”, посада по квоті секретарки президента

Зоя Казанжи журналістка, блогерка, медіа-тренерка, радниця з комунікацій в ECOMM Communication Consulting, громадська діячка, радниця і заступниця голови Одеської ОДА у 2014-2015 рр. (FB) Як три роки сидіти тихо,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse