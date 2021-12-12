Учасник штурму Капітолія, якого розшукує ФБР, попросив політичного притулку в Білорусі

Еван Нойман. Скріншот з відео

Житель Каліфорнії Еван Нойман, якого звинувачують в участі у заворушеннях та нападі на поліцію 6 січня біля Капітолію, втік зі США до Білорусі, де попросив політичного притулку.

Про це з посиланням на Reuters повідомляє “Українська правда“.

Зазначається, що у п’ятницю, 10 грудня, 49-річному Нойману висунули ще одне звинувачення за 14 кримінальними статтями.

Перше звинувачення проти нього було висунуто ще в березні, але на той час Ноймана вже не було в Сполучених Штатах – 16 лютого він втік з країни. Прокуратура округу Колумбія вважає, що зараз він перебуває у Білорусі.

У своїй заяви прокурори повідомили, що обвинуваченого зафіксували на відео біля Капітолія.

Він перебував перед барикадами, встановленими біля західного фасаду будівлі. За даними слідства, Нойман був у протигазі, який пізніше зняв та крикнув поліції: “Я готовий померти, а ви?”. Після цього чоловік кинувся на кількох правоохоронців, використовуючи барикаду як таран.

Минулого місяця Ноймана показали по державному білоруському телебаченні у програмі “Гудбай, Америка”. Судячи з відео, американець перебуває в Мінську. У програмі його показали, як “представника іншої Америки“.

Нойман сказав, що просить політичного притулку в Білорусі, тому що Сполучені Штати, на його думку, “не є країною закону і порядку“.

Як інформувала “Новинарня“, надвечір 6 січня натовп прибічників тоді чинного президента Дональда Трампа взяв штурмом будівлю Капітолію – парламенту США – у Вашингтоні.

Попри те, що демократ Джо Байден на президентських виборах переміг зі значним відривом та захистив свою перемогу в судах, ключовим етапом мав стати підрахунок голосів виборників на спільному засіданні двох палат Конгресу США 6 січня. На цей день Трамп зібрав у Вашингтоні мітинг своїх прихильників, переважно привезених з інших регіонів. Мітингувальники влаштували сутички з поліцією, прорвали охорону навколо та всередині Капітолію і на деякий час захопили будівлю парламенту. Вони розбивали вікна й влаштовували безчинства в деяких кабінетах.

Частина членів Конгресу і працівників заблокувалися в сесійній залі та інших приміщеннях або були евакуйовані.

6 січня в сутичках або внаслідок інших надзвичайних подій навколо штурму загинули чотири особи. Зокрема, поліція застрелила 35-річну жінку з числа протестувальників, яка намагалася залізти в розбите вікно. Ще три особи померли “внаслідок надзвичайних ситуацій”.

Згодом правоохоронці звільнили Капітолій від протестувальників, парламент відновив роботу та зрештою затвердив результати виборів.

Унаслідок заворушень 6 січня понад 50 співробітників поліції Капітолію та поліції Вашингтона отримали тілесні ушкодження, і кілька співробітників поліції Капітолію були госпіталізовані з серйозними травмами.

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