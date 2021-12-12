“Хай Різдво принесе Україні мир!” Папа Римський закликав “до діалогу, а не зброї”

Папа Римський Франциск. Ілюстративне фото

Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра закликав до подолання напруженості в Україні шляхом міжнародного діалогу.

Про це повідомляє “Радіо Ватикану”.

“Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї“, – сказав очільник Католицької церкви після проказування молитви “Ангел Господній” 12 грудня.

“Мені завдає великого болю остання статистика, яку я прочитав: цього року вироблено більше зброї, ніж минулого. Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!” – додав Папа.

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