Зеленський ініціює відставку скандального заступника глави МВС Гогілашвілі

Володимир Зеленський з Олександром Гогілашвілі. Архівне фото

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення з посади заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

Про це йдеться в дописі на фейсбук-сторінці глави держави в неділю, 12 грудня.

“На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником”, – заявив Зеленський.

За його словами, “демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується”.

“Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин”, – підкреслив президент.

Як повідомляла “Новинарня“, 11 грудня стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі у грубій формі відповідав правоохоронцям, які зупинили його для перевірки документів на в’їзді в Донецьку область. Відео інциденту з нецензурною лайкою зібрало тисячі переглядів у YouTube.

Як стало відомо, Гогілашвілі – чоловік помічниці президента України Марії Левченко, і ще донедавна він мав російське громадянство.

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