Число активних хворих на “ковід” в Україні спадає 24 дні поспіль. ІНФОГРАФІКА

За минулу добу, 11 грудня, в Україні зареєстрували 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в неділю, 12 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 566 осіб (попередньої доби – 2 307).

За офіційними даними, одужали 11 626 осіб.

Від ускладнень померли 238 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 12 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 269,748 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,301 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,417 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 272 152 активні випадки COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 6 589.

Напередодні, в суботу, показник динаміки нових хворих становив -16 174, у п’ятницю -13 571, у четвер -12 636, у середу -17 883, у вівторок -14 690, у понеділок -4 843, у неділю -2 930, у минулу суботу -9 995.

Число активних хворих по Україні спадає 24 дні поспіль.

Найбільше нових хворих за добу зареєстрували в м. Київ (461) та Дніпропетровській області (376).

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 526 дітей та 53 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 19 632, методом ІФА – 4 350, експрес-тестами на антиген – 20 879.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16294537.

Вакцинація

За добу 11 грудня вакциновано проти “ковіду” 83 256 людей. Першу дозу отримали 27 143 людини, повністю імунізовані – 56 113 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 114 894 людини, з них отримали першу дозу – 14 114 892 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей.

Загалом проведено 26 535 803 щеплення.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.