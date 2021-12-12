Активісти “Проліски” зафіксували біля лінії фронту 12 випадків стихійних поховань

Міст між Гранітним і Старомар'ївкою. Ілюстративне фото

На території Донецької і Луганської областей представники громадської організації “Проліска” зафіксували 12 випадків стихійних поховань цивільних у населених пунктах поблизу лінії розмежування.

Про це повідомив експерт з питань адвокації ГО «Проліска» Ігор Сосонський, передає Громадське радіо.

Експерт зазначив, що стихійні поховання – це ті, що не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином.

«На сьогодні такі поховання ми зафіксували як мінімум у трьох населених пунктах: Старомар’ївка (Донецька область) та два населених пункти з обмеженим доступом (Піски та Опитне, Донецька область). Ми знаємо про 12 випадків стихійних поховань. Це перевірені факти», – сказав Сосонський.

За його словами, зафіксовані 12 випадків – це смерті, які настали внаслідок дій вибухових предметів, наприклад уламкові ураження від міни, природні смерті, через пожежу.

«Наприклад, смерть від уламка, що влучив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда в подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Поховали цю особу також у подвір’ї. Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням», – зазначив експерт.

Він додав, що причини подібних випадків дуже різні, але наголосив, що «жодна людина не має закінчити життя таким чином».

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