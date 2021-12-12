Активісти “Проліски” зафіксували біля лінії фронту 12 випадків стихійних поховань

На території Донецької і Луганської областей представники громадської організації “Проліска” зафіксували 12 випадків стихійних поховань цивільних у населених пунктах поблизу лінії розмежування.
Про це повідомив експерт з питань адвокації ГО «Проліска» Ігор Сосонський, передає Громадське радіо.
Експерт зазначив, що стихійні поховання – це ті, що не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином.
«На сьогодні такі поховання ми зафіксували як мінімум у трьох населених пунктах: Старомар’ївка (Донецька область) та два населених пункти з обмеженим доступом (Піски та Опитне, Донецька область). Ми знаємо про 12 випадків стихійних поховань. Це перевірені факти», – сказав Сосонський.
За його словами, зафіксовані 12 випадків – це смерті, які настали внаслідок дій вибухових предметів, наприклад уламкові ураження від міни, природні смерті, через пожежу.
«Наприклад, смерть від уламка, що влучив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда в подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Поховали цю особу також у подвір’ї. Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням», – зазначив експерт.
Він додав, що причини подібних випадків дуже різні, але наголосив, що «жодна людина не має закінчити життя таким чином».
Читайте також:
Керівник пошукового загону “Чорний тюльпан” Олексій Юков: За “зраду ДНР” мене прирекли до страти. Наказ мав бути виконаний негайно
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!