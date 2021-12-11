В Україні за добу виявили 10,1 тис. нових ковід-хворих, померли – 446

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зареєстрували 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в суботу, 11 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 307 осіб (попередньої доби – 2 551).

За офіційними даними, одужали 25 861 особа.

Від ускладнень померли 446 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 11 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 269,195 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,296 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,377 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 278 741 активний випадок COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 16174.

Напередодні, в п’ятницю, показник динаміки нових хворих становив 13 571, у четвер -12 636, у середу -17 883, у вівторок -14 690, у понеділок -4 843, у неділю -2 930, у суботу -9 995, у минулу п’ятницю -9 625.

Число активних хворих по Україні спадає 23 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 991 дитина та 199 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 40 267, методом ІФА – 10 386, експрес-тестами на антиген – 33 547.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 274 905.

Вакцинація

За добу 10 грудня вакциновано проти “ковіду” 168 359 людей. Першу дозу отримали 55 798 людей, повністю імунізовані – 112 561 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 087 749 людей, з них отримали першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей.

Загалом проведено 26 452 547 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.