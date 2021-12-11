“Створює простір для неприємних сумнівів”: правозахисники вимагають від Зеленського підписати закон про воєнні злочини

Міжнародний благодійний фонд “Ізоляція” та “Центр громадянських свобод” вимагають від Володимира Зеленського підписати закон про воєнні злочини (№2689), ухвалений Верховною Радою понад п’ять місяців тому і досі не підписаний президентом.

З відповідною заявою правозахисники виступили під час дискусії Izolyatsia: must speak, організованої до Міжнародного дня прав людини.

Дискусія була присвячена обговоренню прав людини та існування на тимчасово окупованих Росією територіях України у Донецькій і Луганській областях нелегальних в’язниць, зокрема й секретної тюрми “Ізоляція”.

“Попри численні свідчення постраждалих, розслідування у справі Романа Лягіна, організатора захоплення фонду “Ізоляція” у Донецьку у 2014 році й ініціатора створення на цій території секретної в’язниці, триває 2,5 роки та постійно затягується. Євген Бражніков, якого звинувачують у знущаннях над полоненими в “Ізоляції”, зміг покинути Україну, уникнувши відповідальності. Нещодавно в Києві був затриманий Денис Куликовський, екскерівник концтабору “Ізоляція”, якого СБУ звинувачує у катуванні та вбивстві людей. Чи відбудеться розслідування у його справі вчасно та належним чином, а покарання відповідатиме важкості злочину?” – ідеться в заяві.

“За зволікання та недбалість у згаданих провадженнях можна нарікати на систему нереформованого правосуддя в цілому. Втім те, наскільки серйозно держава ставиться до кейсів, подібних до “Ізоляції”, й прагне відновлення справедливості для українців, яких піддавали тортурам представники російської окупаційної адміністрації, залежить наразі від конкретної людини — президента України Володимира Зеленського“, — вважають в МБФ “Ізоляція”.

Правозахисники наголошують, що саме президент досі не підписав закон про воєнні злочини, ухвалений парламентом у травні 2021 року. Закон встановлює відповідальність за злочини проти людяності та різні склади воєнних злочинів у Кримінальному кодексі. Цей документ допоможе відновити справедливість для жертв війни — включно з тими, які пережили жах підвалів “Ізоляції” у Донецьку.

За словами директорки фонду “Ізоляція” Оксани Саржевської-Кравченко, зволікання Зеленського “створює простір для неприємних сумнівів: чи засудять Куликовського саме за воєнні злочини, які не мають терміну давності та не підлягають амністії, чи він отримає значно менший строк і невдовзі заживе нормальним життям, про яке жертвам якого катувань годі й мріяти?”

“Ситуація, коли закон уже кілька місяців не підписаний президентом, прямо суперечить Конституції України. Понад те, це зволікання посилює відчуття безкарності серед злочинців, а також заохочує все нові воєнні злочини на окупованих територіях. Допоки закон не підписаний президентом, потенційні злочинці будуть певні: якщо навіть кримінальні справи проти них будуть відкриті, вони будуть кваліфіковані за загальними кримінальними статтями, зі значно меншим терміном покарання, ніж за воєнні злочини. Строк давності їхніх злочинів може сплисти, зрештою на вимогу Росії їх можуть амністувати”, — наголосила голова організації “Центр громадянських свобод Олександра Матвійчук.

У Міжнародний день прав людини правозахисники, жертви катувань у тюрмі “Ізоляція” та представники МБФ “Ізоляція” закликали президента як верховного головнокомандувача Збройних сил та гаранта Конституції “не на словах, а діями, не лише у міжнародних виступах, а й у реальному житті захистити права українців та поставити нарешті свій підпис під надважливим для країни законом”.

Читайте також:

Венедіктова усунула Мамедова від керівництва департаментом воєнних злочинів: реакція правозахисників