ООС: шість ворожих обстрілів за добу, ЗСУ – без втрат

Упродовж минулої доби, 10 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.
Поблизу села Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Новотошківського окупанти вчинили обстріл із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
У бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.
У районі Південного окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – зазначено у зведенні.
Станом на сьому годину ранку, з початку доби 11 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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