ООС: шість ворожих обстрілів за добу, ЗСУ – без втрат

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Упродовж минулої доби, 10 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, два з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Поблизу села Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Новотошківського окупанти вчинили обстріл із підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Попасної російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

У районі Південного окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 11 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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