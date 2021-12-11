Британія закликає союзників шукати альтернативу російському газу

Велика Британія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Російської Федерації.
Про це заявила глава британського МЗС Ліз Трасс, передає Associated Press.
Британія планує працювати з партнерами, “щоби переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу”.
“Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Однак такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку”, – додала Трас.
У Ліверпулі на цих вихідних відбуваються переговори глав МЗС країн G7. Однією з головних тем, як очікується, буде присутність російських військ поблизу України, що викликає занепокоєння Заходу.
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