Британія закликає союзників шукати альтернативу російському газу

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Велика Британія та її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Російської Федерації.

Про це заявила глава британського МЗС Ліз Трасс, передає Associated Press.

Британія планує працювати з партнерами, “щоби переконатися, що у вільних демократичних країн є можливість отримати альтернативу російським поставкам газу”.

“Країни вільного світу ухвалювали короткострокові рішення, щоб отримати дешеві джерела енергії, доступне фінансування. Однак такі кроки в довгостроковій перспективі завдають шкоди свободі та демократії. Ми не можемо знову повторити цю помилку”, – додала Трас.

У Ліверпулі на цих вихідних відбуваються переговори глав МЗС країн G7. Однією з головних тем, як очікується, буде присутність російських військ поблизу України, що викликає занепокоєння Заходу.

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