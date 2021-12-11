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Бойовики затримали за корупцію свого “голову адміністрації Макіївки”

11/12/2021 00:52

Бойовики терористичного угруповання “ДНР” заявили про затримання голови окупаційної адміністрації міста Макіївка Сергія Голощапова “за підозрою в корупції”.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, повідомило так зване “міністерство внутрішніх справ ДНР”.

“10 грудня співробітниками управління боротьби з економічними злочинами та корупцією “МВС ДНР” та генеральної прокуратури “республіки” затримано голову адміністрації Макіївки Сергія Голощапова за підозрою у вчиненні дій корупційного характеру”, – йдеться в повідомленні.

Так звана “генеральна прокуратура ДНР” порушила кримінальну справу про “дачу хабара у великому розмірі”.

Як відомо, Сергій Голощапов народився 1997 року в Запоріжжі. У жовтні 2001 року став директором з виробництва на підприємстві “Алвема” в Макіївці; працював там до 2015 року.
Залишився в Донецьку під окупацією, у 2018-2020 роках навчався у так званому “Донецькому національному технічному університеті” за спеціальністю “державне та муніципальне управління”.
У січні 2015 року був призначений бойовиками “головою адміністрації” Гірняцького району Макіївки. У травні 2019 року ватажок “ДНР” Пушилін поставив його “головою адміністрації Макіївки”.

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