За прямі переговори з Росією виступають 56% українців, – соціологія

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Понад половина опитаних громадян України (56%) підтримують ініціативу прямих переговорів із Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі за відсутності інших альтернатив.

Про це йдеться в результатах опитування соцгрупи “Рейтинг”, проведеного 6-8 грудня.

“За прямі переговори з Росією (як безальтернативне рішення) виступають 56%, 41% – проти”, – йдеться в дослідженні.

Натомість, маючи вибір серед варіантів формату переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, за прямі переговори з Росією висловився 21% опитаних.

Відносна більшість респондентів (45%) підтримують ідею розширення “нормандського формату” із залученням до нього США та Великої Британії. За переговори з представниками так званих ДНР та ЛНР виступають 12% опитаних. Збереження “нормандського формату” у поточному складі, що включає Україну, Росію, Францію та Німеччину, підтримують 11% респондентів.

Залучення Туреччини до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі підтримують 46% респондентів. При цьому стільки ж опитаних виступили проти ідеї турецького посередництва у переговорах.

Опитування проводилося 6-8 грудня 2021 року серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) з урахуванням випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 2500 респондентів. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

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