СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3543684 +11327
Летальні випадки:
90343 +442
Одужали:
3158426 +24456
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16234638 (+35283). Оновлено: 08:20 10.12.2021
Home / Війна / За добу на фронті – шість обстрілів і двоє поранених, один – тяжкий

За добу на фронті – шість обстрілів і двоє поранених, один – тяжкий

10/12/2021 08:43

Протягом минулої доби, 9 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, три з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

В напрямку Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Новомихайлівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм та гранатомети різних систем.

Неподалік Південного противник обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

“Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного пораненого – тяжкий, другого – задовільний”, – йдеться в повідомленні штабу.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли
Станом на 7 годину ранку, 10 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Читайте також:
У Дніпрі медики рятують військового, який отримав важке поранення внаслідок обстрілу Красногорівки

Унікальних переглядів: 33
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні за добу зафіксували 11,3 тис. COVID-хворих. Одужали 24,4 тисячі

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram   За минулу добу, 9 грудня, в Україні зареєстрували 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse