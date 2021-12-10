В Україні за добу зафіксували 11,3 тис. COVID-хворих. Одужали 24,4 тисячі

За минулу добу, 9 грудня, в Україні зареєстрували 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як передає “Новинарня“, такими є дані, які в п’ятницю, 10 грудня, оприлюднила пресслужба МОЗ.

При цьому за добу госпіталізовано 2 551 особу (попередньої доби – 2 449).

За офіційними даними, одужали 24 456 осіб.

Від ускладнень померли 465 людей.

Про рекорд нових виявлених випадків “ковіду” з початку епідемії повідомляли 4 листопада 2021 року – 27 377.

Про найвищий добовий показник смертності інформували 16 листопада 2021 року – 838.

За даними інфографіки Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на ранок 10 грудня 2021 року лабораторно зафіксовано понад 268,573 млн випадків зараження коронавірусом. Понад 5,288 млн людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19. Проведено щеплень – понад 8,327 млрд.

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 294915 активних випадків COVID-19. За добу число “діючих” хворих зменшилося на 13 571.

Напередодні, в четвер, показник динаміки нових хворих становив -12 636, у середу -17 883, у вівторок -14 690, у понеділок -4 843, у неділю -2 930, у суботу -9 995, у п’ятницю -9 625, у минулий четвер -10 529.

Число активних хворих по Україні спадає 22 дні поспіль.

За даними МОЗ, за добу на “ковід” захворіли 1 010 дітей та 214 медпрацівників.

За добу проведено тестувань: методом ПЛР – 39 023, методом ІФА – 9 561, експрес-тестами на антиген – 31 058.

За весь час пандемії в Україні протестовано на коронавірус методом ПЛР – 16 234 638.

Вакцинація

За добу 9 грудня вакциновано проти “ковіду” 157 728 людей. Першу дозу отримали 57 253 людини, повністю імунізовані – 100 475 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 031 953 людини, з них отримали одну дозу – 14 031 951 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 252 237 людей.

Загалом проведено 26 284 188 щеплень.

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Передісторія

У Китаї з грудня 2019 року почали реєструвати випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV), який доти не спостерігався у людей. Вважається, що вірус походить від заражених тварин на ринку морепродуктів та м’яса в місті Ухань.