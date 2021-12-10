В Україні розширили “помаранчеву” і зменшили “жовту” карантинні зони

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В Україні в “жовтій” зоні епідемічної небезпеки перебувають столиця та 12 областей. На “червоному” рівні залишаються 10 регіонів.

Про це свідчать дані , опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я в п’ятницю, 10 грудня.

До “жовтого” рівня епіднебезпеки віднесено Київ, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Луганську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.

На “червоному” рівні епіднебезпеки залишаються Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

На “помаранчевому” рівні дві області – Донецька та Одеська (вчора вона була в жовтій зоні).

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення, станом на 9 грудня по країні становить 376 на 100 тис. населення.

У Києві рівень захворюваності – 570 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Полтавській області – 621, у Волинській – 602 на 100 тис. населення.

Станом на 9 грудня рівень госпіталізацій по країні становить 43,8 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

У Києві рівень госпіталізацій – 37,7 на 100 тис. населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 9 грудня, перевищено тільки в одній області — Хмельницькій, де він становить 62,4.

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