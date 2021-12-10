У Малі вибухнула саморобна бомба, українських миротворців серед загиблих чи поранених немає

У центральній частині Малі під час вибуху саморобної бомби на трасі в районі міста Бандіагара, семеро миротворців Багатопрофільної інтегрованої Місії ООН зі стабілізації в Малі загинули, ще троє зазнали поранень.
Командування об’єднаних сил Збройних сил України в четвер, 9 грудня, повідомляє, що у конвої з матеріально-технічного забезпечення українські військовослужбовці не перебували.
“Серед загиблих і постраждалих миротворців військовослужбовців ЗС України немає”, – йдеться в повідомленні.
Національний персонал у повному складі продовжує виконувати службові завдання відповідно до займаних посад у складі штабних елементів МІНУСМА, наголосили в КОС ЗСУ.
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