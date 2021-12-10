У Франції спустили на воду перший катер, збудований для ДПСУ

Фото: пресцентр ДПСУ

У Франції на воду спустили перший катер, збудований для українських прикордонників, який після випробувань прибуде до України.

Про це в четвер, 9 грудня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

“Сьогодні у Франції спущено на воду перший катер FPB98MKI, побудований для охорони морських кордонів України. Наразі завершуються остаточні роботи з монтажу, налагодження та підготовки обладнання корабля до швартових випробувань. І вже навесні після проведення ходових випробувань очікується прибуття нового катера в Україну” , – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

У інформації наголошується, що 5 із 20 катерів, які планується побудувати, буде вироблено в Україні за допомогою французьких фахівців на українських потужностях у Миколаєві.

Побудований катер може розвивати швидкість до 30 вузлів (близько 60 км/год). Його випробування розпочнуться наступного тижня та триватимуть до кінця січня.

Наголошується, що найближчим часом до Франції прибудуть українські моряки-прикордонники під кураторством фахівців підприємства ОСЕА, які навчатимуться експлуатувати та обслуговувати нову техніку.

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