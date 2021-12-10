У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри через смерть депутатки

Олена Шевченко

У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри у неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть депутатки міської ради від партії “За майбутнє” Олени Шевченко.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, інформує пресслужби Черкаської обласної прокуратури.

“Неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті депутата міськради – чотирьом черкаським медикам оголошено підозри”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані у січні 2021 року через недбале та несумлінне ставлення до своїх професійних обов’язків, під час проведення оперативного лікування черкащанки допустили ускладнення, внаслідок чого жінка померла у реанімаційному відділенні КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”.

18 січня цього року міськрада повідомила про смерть депутатки від фракції “За майбутнє” Олени Шевченко. Раніше зазначалося, що до смерті можуть бути причетні лікарі приватної медичної клініки, які надавали свої послуги на території Першої міської лікарні.

Після цього з клінікою, де Шевченко отримувала послуги, було розірвано договір оренди, а поліція відкрила кримінальне провадження.

Олені Шевченко було 37 років. У міській раді вона працювала заступницею директора департаменту фінансової політики, була головою бюджетної комісії.

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