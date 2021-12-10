СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3543684 +11327
Летальні випадки:
90343 +442
Одужали:
3158426 +24456
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16234638 (+35283). Оновлено: 08:20 10.12.2021
Home / Україна / Межа закону / У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри через смерть депутатки

У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри через смерть депутатки

10/12/2021 19:12

У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри у неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть депутатки міської ради від партії “За майбутнє” Олени Шевченко.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, інформує пресслужби Черкаської обласної прокуратури.

“Неналежне виконання професійних обов’язків, що призвело до смерті депутата міськради – чотирьом черкаським медикам оголошено підозри”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювані у січні 2021 року через недбале та несумлінне ставлення до своїх професійних обов’язків, під час проведення оперативного лікування черкащанки допустили ускладнення, внаслідок чого жінка померла у реанімаційному відділенні КНП “Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради”.

18 січня цього року міськрада повідомила про смерть депутатки від фракції “За майбутнє” Олени Шевченко. Раніше зазначалося, що до смерті можуть бути причетні лікарі приватної медичної клініки, які надавали свої послуги на території Першої міської лікарні.

Після цього з клінікою, де Шевченко отримувала послуги, було розірвано договір оренди, а поліція відкрила кримінальне провадження.

Олені Шевченко було 37 років. У міській раді вона працювала заступницею директора департаменту фінансової політики, була головою бюджетної комісії.

Читайте також:
В Черкасах у кафе застрелили підприємця. Авто нападника спалено

Унікальних переглядів: 29
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри через смерть депутатки

У Черкасах чотирьом медикам оголосили підозри у неналежному виконанні професійних обов’язків через смерть депутатки міської ради від партії “За майбутнє” Олени Шевченко. Про це в п’ятницю, 10 грудня, інформує...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse