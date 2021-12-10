Стефанчук підписав закон про держбюджет-2022

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав закон “Про державний бюджет України на 2022 рік”.
Про це повідомляє сайт парламенту у п’ятницю, 10 грудня.
“Держбюджет-2022 – це бюджет про українців та економічне зростання країни. Він враховує невідкладні соціальні потреби українців, значно збільшує фінансування медичної та освітньої сфер, забезпечує рекордне фінансування сектору оборони”, – сказав Стефанчук.
Спікер зазначив, що закон про держбюджет ухвалено своєчасно.
“Передусім важливо, що головний кошторис країни ухвалено вчасно, а не під ялинку. Це дасть змогу забезпечити функціонування держави, реалізацію прав і свобод людини та їх гарантій”, – наголосив він.
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