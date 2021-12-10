США нададуть допомоги на $20 млн для посилення кордонів України

Фото: пресслужба ДПСУ

Державна прикордонна служба та Посольство США започаткували проєкт з посилення безпеки північної та східної ділянок кордону України.

Про це в п’ятницю, 10 грудня, інформує пресслужба ДПСУ.

Начальниця відділу з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні Сара Лангенкамп зазначила, що проєкт Посилення спроможності ДПСУ у сфері безпеки північного та східного кордону України спрямований на надання технічної допомоги прикордонникам для підвищення ефективності службової діяльності підрозділів під час виконання завдань з охорони та для ефективної протидії загрозам національній безпеці України.

“Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі 20 млн доларів США”, – наголосивла Лангенкамп.

Цей проєкт передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв’язку, екіпірування тощо.

“Сьогодні ми маємо черговий план технічної допомоги, ми підписали план цієї взаємодії, план спільних дій для реалізації і підвищення спроможності Держприкордонслужби”, – сказав перший заступник голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

“Мова йде про забезпечення перш за все нагальних і першочергових потреб лінійних підрозділів державного кордону, про захист персоналу, про забезпечення особистої безпеки, про комфортність перебування в польових умовах, про якісне виконання завдань на державному кордоні. Ми маємо сьогодні дуже непросту ситуацію на сході України, на північних кордонах, і цей технічний проєкт співпраці якраз і спрямований на посилення безпеки на кордоні”, – підсумував він.

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