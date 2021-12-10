Пораненим у 2021 році піхотинцям виплатять грошові премії

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Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовою премією військовослужбовців, які отримали поранення у 2021 році. Це вже четверта виплата грошової премії у цьому році.

Про це повідомила в четвер, 9 грудня, пресслужба Командування СВ.

“Ми продовжуємо виплачувати грошові премії нашим військовослужбовцям. До Дня Сухопутних військ заохочувальні виплати отримають ще 168 піхотинців. Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командуванням та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Бажаю нашим героям якнайшвидше одужати і повернутися до своїх рідних та близьких”, – зазначив Олександр Сирський.

Сума грошового заохочення від командувача Сухопутних військ становить від двох до семи тисяч гривень, в залежності від ступеня отриманого поранення.

Загалом протягом 2021 року близько п’ятиста поранених піхотинців отримали грошові заохочення.

Кошти виплачені відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних сил України та наказу Міністерства оборони України “Про бюджетну політику МО Україні на 2021 рік”.

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