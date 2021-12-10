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Половина українців виступає проти подвійного громадянства, – соціологія

10/12/2021 17:43

В Україні половина населення виступає проти подвійного громадянства.

Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 6-8 грудня 2021 року.

Водночас ідею запровадження в Україні подвійного громадянства, як і під час минулих опитувань, підтримують близько половини опитаних (47%).

Зазначається, щорічне звернення президента Володимира Зеленського до Верховної Ради 1 грудня, у якому і була озвучена ідея про подвійне громадянство, повністю чули (бачили) 14% опитаних. Окремі фрагменти – 34%. Нічого про це не знають – 52%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Нагадаємо, 3 грудня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які, зокрема, дозволяють множинне громадянство й встановлюють відповідальність за його приховування для посадовців.
У вересні 2021 року Зеленський на зустрічі з українською громадою у Нью-Йорку під час робочого візиту до США пообіцяв запровадити подвійне громадянство для українців, які мешкають за кордоном.

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Україна

Половина українців виступає проти подвійного громадянства, – соціологія

В Україні половина населення виступає проти подвійного громадянства. Як передає “Новинарня“, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 6-8 грудня 2021 року. Водночас ідею запровадження в...

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