Підрозділ ССО на Хребтіївському городищі продовжив флешмоб до 30-річчя ЗСУ

Воїни однієї із військових частин Сил спеціальних операцій прийняли естафету від 8-го полку спеціального призначення ССО та приєдналися до флешмобу 30 Byrpee Challenge з нагоди 30-ї річниці з дня створення Збройних сил України.
Відео з виконанням вправи поширив пресцентр Командування ССО в п’ятницю, 10 грудня.
“Виконання флешмобу відбулось на Хребтіївському городищі – місці, яке має свою унікальну історію”, – наголосила пресслужба окремого роду ЗС.
Естафету передали далі – бойовим побратимам зі 142-го навчально-тренувального центру ССО.
8-й полк, як відомо, напередодні передав естафету 140-му центру спеціального призначення.
Читайте також:
Очаківські “морські котики” започатковують флешмоб до 30-річчя Збройних сил. ВІДЕО
Морпіхи в пустелі: 36 обрмп продовжила флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО
Одеська військова академія долучилася до флешмобу з нагоди 30-річчя ЗСУ
8-ий полк ССО продовжив флешмоб до 30-річчя ЗСУ. ВІДЕО
131-й розвідбатальйон приєднався до челенджу з нагоди 30-ї річниці ЗСУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!