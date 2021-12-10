Підрозділ ССО на Хребтіївському городищі продовжив флешмоб до 30-річчя ЗСУ

Прокурора з Миколаєва затримали на хабарі $20 тисяч

Державне бюро розслідувань та СБУ затримали за підозрою в отриманні хабаря прокурора одного з відділів Миколаївської обласної прокуратури. Про це повідомляється на сайтах ДБР та СБУ в п’ятницю, 10...