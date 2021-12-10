На Донеччині від вибуху тротилу в приватному будинку загинула жінка

Ілюстративне фото. Тротилова шашка

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок вибуху у приватному будинку в с. Звіровому Покровської міської громади Донецької області у четвер увечері.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

9 грудня о 22:57 рятувальникам надійшла інформація про пожежу за адресою, де сталася трагедія.

“Після прибуття підрозділів ДСНС було встановлено, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу, внаслідок чого загинула жінка і постраждали двоє чоловіків, які дістали рвані рани кінцівок ніг та обличчя… Ознак горіння на місці не виявлено. Конструкції будинку не пошкоджені”, – йдеться у повідомленні.

Особи постраждалих, а також причину та обставини того, що сталося, встановлюють співробітники Національної поліції.

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