На Донеччині від вибуху тротилу в приватному будинку загинула жінка

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок вибуху у приватному будинку в с. Звіровому Покровської міської громади Донецької області у четвер увечері.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.
9 грудня о 22:57 рятувальникам надійшла інформація про пожежу за адресою, де сталася трагедія.
“Після прибуття підрозділів ДСНС було встановлено, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу, внаслідок чого загинула жінка і постраждали двоє чоловіків, які дістали рвані рани кінцівок ніг та обличчя… Ознак горіння на місці не виявлено. Конструкції будинку не пошкоджені”, – йдеться у повідомленні.
Особи постраждалих, а також причину та обставини того, що сталося, встановлюють співробітники Національної поліції.
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