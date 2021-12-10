Для ДПСУ закупили 60 сучасних дронів для охорони кордону

Фото: пресцентр ДПСУ

Державна прикордонна служба України відповідно до державного оборонного замовлення на 2021 рік закупила комплекси безпілотних літальних апаратів загальною вартістю майже 50 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України у п’ятницю, 10 грудня.

“Загалом уже отримано вісім комплексів, до складу яких входять 24 безпілотні літальні апарати з найсучаснішим моніторинговим обладнанням. Ще 12 таких комплексів (36 дронів) планується отримати до кінця поточного року”, – йдеться в повідомленні.

Частину комплексів вже доставлено до Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби України ім. генерал-майора Ігоря Момота.

“Ці комплекси призначені для повітряного моніторингу з метою виявлення порушників на віддалених та важкодоступних ділянках державного кордону, здійснення фото та відеофіксації виявлених правопорушень, оперативного реагування на зміни обстановки, а також зменшення навантаження на особовий склад”, – зазначив начальник інженерно-авіаційної служби безпілотних авіаційних систем авіаційного управління адміністрації Держприкордонслужби України Андрій Коваленко.

До складу кожного комплексу входять три безпілотні літальні апарати DJI Matrice 300 із системами розпізнавання перешкод. Також комплекси включають пульти дистанційного керування, комбіновані підвіси з камерами денного бачення, телевізійними камерами та лазерними далекомірами.

Для забезпечення можливості обробки польотної інформації, опрацювання повідомлень, вивчення метеорологічної обстановки, організації пошукових операцій комплекс укомплектовано автоматизованим робочим місцем на базі ноутбука та планшета.

Отримані дрони можна використовувати в радіусі до 15 км від оператора і вдень, і вночі, оскільки вони укомплектовані і оптичними і тепловізійними камерами.

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